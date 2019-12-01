Rastreo de celular robado conduce a regidor de Los Cabos y otras víctimas a instalaciones de la Marina

San José del Cabo, Baja California, a 16 de octubre de 2026.- Un robo a mano armada en San José del Cabo, Baja California Sur, tomó un giro inesperado cuando la ubicación de uno de los teléfonos sustraídos condujo a las víctimas hasta un batallón de la Secretaría de Marina. Entre los afectados se encuentra el regidor Celestino Atienzo, quien denunció el asalto en el que él y otras seis personas fueron despojados de sus pertenencias.

De acuerdo con la información difundida, los responsables utilizaron armas de fuego para intimidar a las víctimas y cometer el atraco. Tras lo ocurrido, el rastreo mediante el sistema GPS de uno de los dispositivos permitió identificar como punto de ubicación un inmueble correspondiente a instalaciones navales.

El caso generó cuestionamientos debido a que la señal del teléfono robado llevó a las víctimas hasta una base militar, por lo que se espera que las autoridades correspondientes esclarezcan lo sucedido y determinen si existe alguna relación entre el lugar señalado y los responsables del asalto.

Hasta el momento, el señalamiento sobre la ubicación del dispositivo constituye un elemento que requiere investigación para establecer las circunstancias del caso y deslindar responsabilidades.