Fiscalía de Jalisco investiga posibles abusos policiales contra manifestantes

Fiscalía de Jalisco investiga posibles abusos policiales contra manifestantes
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Octubre de 2026 a las 22:04:14
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Guadalajara, Jalisco, 16 de octubre de 2026.- La Fiscalía del Estado de Jalisco abrió 14 carpetas de investigación para aclarar posibles abusos policiales durante las detenciones de manifestantes afuera de Casa Jalisco, donde 39 personas fueron puestas a disposición del Ministerio Público.

De acuerdo con la dependencia, 11 investigaciones comenzaron de oficio, mientras que las otras tres se iniciaron a partir de las denuncias presentadas por las personas que señalaron haber sido afectadas.

Como parte de las diligencias, la Fiscalía integró informes y partes médicos de los detenidos, quienes fueron liberados y entregados a sus familiares.

El caso fue turnado a la Dirección General de Visitaduría, encargada de dar seguimiento a las posibles irregularidades cometidas por los elementos policiales y determinar las responsabilidades correspondientes.

Por otro lado, la Secretaría de Seguridad de Jalisco inició una investigación interna y puso a 17 de sus policías a disposición de la Dirección de Asuntos Internos.

Finalmente, la Fiscalía estatal informó que las investigaciones continuarán conforme a la ley y con respeto a los derechos humanos.

 

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