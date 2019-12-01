La legendaria Carrera Panamericana regresa a Michoacán en octubre: Sectur

Morelia, Michoacán, 5 de septiembre de 2025.- La velocidad y la adrenalina llegarán a tierras michoacanas con la Carrera Panamericana, que este 2025 celebra su 75 edición, informó la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur).

Durante la presentación oficial del evento deportivo, realizada en el Castillo de Chapultepec en la Ciudad de México, la Sectur anunció que el rally llegará a la entidad el 13 y 14 de octubre.

En representación de Roberto Monroy García, titular de la Sectur, Alejandro Hernández Torres, subsecretario de Promoción de la dependencia estatal, señaló la importancia del turismo deportivo en la entidad; además de que la presencia de los pilotos y sus autos logran atraer a familias enteras a este evento que recorre la carretera de Mil Cumbres y llega a la avenida Madero frente a la Catedral de Morelia.

Hernández Torres destacó que la historia del automovilismo deportivo en México está ligada a la Panamericana, una carrera que durante 75 años ha dejado huella a nivel nacional e internacional. El funcionario añadió: “no solo representa al turismo deportivo sino la unión familiar. Estamos muy contentos de recibirlos nuevamente en Michoacán”.

La Sectur te invita a vivir la adrenalina de la Panamericana, una carrera que ofrece paisajes únicos en “el alma de México”. Se contempla la participación de 70 tripulaciones, quienes recorrerán más de 4 mil kilómetros por estados como Oaxaca, Puebla, Ciudad de México, Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí y Zacatecas.