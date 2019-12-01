Juegos mecánicos de la Villa Navideña disponibles desde el 13 de diciembre: Sectur

Morelia, Michoacán, 11 de diciembre de 2025.- A partir de este sábado 13 de diciembre inicia la diversión de los juegos mecánicos que estarán instalados en la Villa Navideña, dentro del Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia (Ceconexpo).

Este espacio de convivencia familiar ofrecerá la tradicional pista de hielo, una zona gastronómica, los monumentales nacimiento artesanal y árbol navideño. Adicionalmente, la Villa Navideña contará con la instalación de los juegos tradicionales que, como cada año, garantizan risas, diversión y emoción para asistentes de todas las edades.

Entre los juegos que podrán disfrutar tanto los habitantes como los turistas y visitantes que lleguen a pasar la época navideña en el estado, se encuentran los carritos chocones, la rueda de la fortuna, el carrusel, y muchas más opciones llenas de emoción, comentó Roberto Monroy García, titular de la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur).

El área de juegos mecánicos se encontrará abierta al público a partir del 13 de diciembre de 2025 y hasta el 7 de enero de 2026, en un horario de 12:00 a 22:00 horas. Los costos variarán dependiendo del juego y el prestador de servicio, tal y como ha sucedido en las ediciones anteriores.

Vive la magia auténtica de la Navidad en Michoacán. Disfruta de actividades diseñadas para el sano esparcimiento y la convivencia familiar, donde la naturaleza es el escenario perfecto para crear recuerdos inolvidables.