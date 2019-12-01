Jiquilpan vive una noche de tradición y cultura durante el cuarto día del Festival de las Almas

Jiquilpan vive una noche de tradición y cultura durante el cuarto día del Festival de las Almas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Noviembre de 2026 a las 21:50:55
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Jiquilpan, Michoacán, 2 de noviembre de 2026.- El cuarto día del 12.º Festival de las Almas reunió a familias y visitantes en distintos espacios de Jiquilpan, con actividades que combinaron arte, música y tradición.

El presidente municipal, Lic. Gerardo Olloqui Estrada, destacó la participación ciudadana y la respuesta de los visitantes ante los atractivos de la celebración, entre ellos el tapete monumental en la Plaza de la Aguadora, los globos de Cantoya, más de un kilómetro de tapetes de aserrín, los altares en el Jardín de la Paz y las actividades musicales en el Panteón Municipal.

El alcalde señaló que estas expresiones mantienen vivas las tradiciones y permiten compartir la riqueza cultural de Jiquilpan con quienes visitan el municipio.

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