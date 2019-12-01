Héroes de Eva; artesanía michoacana cruza frontera para dar apoyo a fundación texana

* La pieza artesanal “Mariposa Monarca” es una batea laminada en oro de 23.5 Kilates, del maestro artesano Sergio Guido Herrera, donada por Casa AnGio, arte y taller.
Texas, EEUU., a 2 de noviembre de 2026.- Casa AnGio, arte y taller, participó en la subasta los Héroes de EVA de la actriz de Hollywood Eva Longoria, en la ciudad de San Antonio Texas, con la donación de una batea laminada en oro de 23.5 kilates, pieza artesanal del maestro artesano Sergio Guido Herrera.
La batea laminada en oro de 23.5 kilates “Mariposa Monarca”, fue donada por Casa AnGio, para esta buena causa que tiene como propósito apoyar a personas con capacidades especiales, es así que, Los Héroes de Eva, tienen acceso a actividades para mejorar su desarrollo físico y emocional.
La inspiración del maestro artesano Sergio Guido, al diseñar la batea laminada en oro “Mariposa Monarca”, plasmó el amor a su ciudad natal Pátzcuaro, al fusionar la técnica artesanal con el símbolo representativo de Michoacán como lo es la mariposa monarca.
La batea perfilada, tuvo un proceso de 25 días de elaboración, con cuatro horas diarias de trabajo, la artesanía está laminada con oro y resalta la mariposa monarca, las flores como las margaritas, los rosales y las malvas que florecen en la Región Lacustre, esta batea está realizada específicamente en oro laminado que es la artesanía representativa de Pátzcuaro.
La pieza es detallada con tal precisión y arte, que nos cuenta la historia de una familia que se ha negado a olvidar los saberes aprendidos de Alfonso Guido, en cada trazo, hay un poco de él y de sus tres hijos que continúan con esta tradición, entre ellos Serguio Guido, como un acto de resistencia ante la modernidad.
Es la primera ocasión que una empresa michoacana participa en este evento de carácter altruista. Eva Longoria, reconocida actriz hollywoodense, agradeció la participación de los bienhechores como Casa AnGio, arte y taller, con esta pieza artesanal representativa de Pátzcuaro.