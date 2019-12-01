Auto derrapa y vuelca en el Fray Junípero Serra a la altura de Arboledas en Querétaro

Auto derrapa y vuelca en el Fray Junípero Serra a la altura de Arboledas en Querétaro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Noviembre de 2026 a las 19:15:46
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Querétaro, Qro, 2 de noviembre de 2026.- Esta tarde, servicios de emergencias se movilizaron al anillo vial Fray Junípero Serra, en donde se registró la volcadura de un auto.

Fue a la altura de la colonia Arboledas, en dirección a Bernardo Quintana, en donde el auto derrapó, posteriormente chocó contra un muro y finalmente volcó.

A la zona acudieron los servicios de emergencias, quienes al llegar, valoraron a los ocupantes del vehículo y determinaron que no requerían traslado a un hospital.

Elementos de la Policía Estatal, son quienes acudieron a tomar conocimiento del accidente, el cual causó carga vehicular en la zona.

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