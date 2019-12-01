Tráiler vuelca cerca del Aeropuerto sobre la carretera a Tequisquiapan; solo reportan daños materiales

Tráiler vuelca cerca del Aeropuerto sobre la carretera a Tequisquiapan; solo reportan daños materiales
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Noviembre de 2026 a las 18:39:56
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Colón, Querétaro, 2 de noviembre de 2026.- Solo daños materiales, fue el saldo de una salida de camino y volcadura de un tráiler, que se registró, sobre la carretera a Tequisquiapan.

Fue en inmediaciones del Aeropuerto Intercontinental de Querétaro, en donde la unidad perdió el control, y posteriormente se salió de la cinta de rodamiento.

Afortunadamente el accidente, dejó solo daños materiales, por lo que, no fue necesaria una mayor intervención de los servicios de emergencias, que acudieron al auxilio.

Autoridades acudieron al lugar, para tomar conocimiento y abanderar la zona, mientras se realizaron maniobras.

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