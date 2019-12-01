Detienen a 2 hombres tras agresión armada contra elementos del Ejército en Uruapan

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Noviembre de 2026 a las 15:14:12

Uruapan, Michoacán, 2 de noviembre de 2026.- Como resultado de una acción coordinada entre agentes de la Guardia Civil y personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), fueron detenidos dos hombres presuntamente implicados en una agresión con arma de fuego contra elementos del Ejército Mexicano, registrada durante la madrugada de este lunes en el municipio de Uruapan.

Los hechos ocurrieron sobre la calzada Benito Juárez, en la colonia Mártires de Uruapan, cuando personal militar realizaba recorridos de vigilancia y fue agredido con disparos de arma de fuego provenientes de un inmueble, por lo que solicitó apoyo de las corporaciones de seguridad.

En atención al reporte, agentes del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) y del Grupo de Reacción Inmediata Motorizado (GRIM) de la Guardia Civil se trasladaron al lugar, donde nuevamente se registraron detonaciones provenientes del domicilio.

Ante el riesgo, los agentes intervinieron en el inmueble, donde lograron detener a dos hombres, quienes pusieron resistencia durante la actuación policial.

En el sitio fueron asegurados un arma corta calibre 9 milímetros, 22 cartuchos útiles, un casquillo percutido, aproximadamente 12 gramos de hierba verde con características de la marihuana y dos teléfonos celulares.

Los detenidos y los indicios asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para continuar con las investigaciones por la agresión a elementos del Ejercicio Mexicano.