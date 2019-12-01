Aparatoso choque en Paseo Constituyentes de Corregidora, Querétaro, deja dos personas heridas 

Aparatoso choque en Paseo Constituyentes de Corregidora, Querétaro, deja dos personas heridas 
Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 2 de Noviembre de 2026 a las 18:40:51
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Corregidora, Querétaro, a 2 de noviembre de 2026.- La madrugada de este lunes, servicios de emergencias, se movilizaron a Paseo Constituyentes, en donde se reportó un fuerte choque de un auto, contra un poste.

Fue a la altura de la colonia El Pocito, en el municipio de Corregidora, en donde el vehículo perdió el control, y posteriormente se impactó contra el poste.

A la línea de emergencias 911, se reportó el accidente, por lo que, rápidamente, al lugar, se movilizaron analistas de Protección Civil del municipio de Corregidora.

Una vez en el lugar, realizaron labores de rescate, ya que, las personas, se encontraban atrapadas entre los fierros retorcidos.

Tras ser liberadas, las estabilizaron y posteriormente las trasladaron a un hospital, para continuar con la atención.

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