Explosión de pirotecnia en panteón de Xilitla deja cinco personas lesionadas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Noviembre de 2026 a las 21:04:11

Xilitla, San Luis Potosí, a 2 de noviembre de 2026.- Cinco personas, entre ellas tres menores de edad, resultaron con quemaduras luego de que se registrara una explosión de pirotecnia en el panteón municipal de Xilitla, San Luis Potosí, durante las actividades realizadas en el lugar.

El incidente ocurrió alrededor de las 16:10 horas en un puesto que presuntamente operaba sin autorización para comercializar pirotecnia, lo que provocó momentos de alarma entre las personas que se encontraban en el cementerio.

El fuego también alcanzó varios vehículos estacionados en las inmediaciones; sin embargo, los cuerpos de emergencia intervinieron para controlar las llamas y atender a las personas afectadas.

Los cinco lesionados, Margarita Trejo Márquez, de 63 años, Jorge Isai G., de 19; Kevin Daniel Bautista, de 13; Camila Márquez, de 13 y Juliana Márquez, de 16, fueron trasladados al Hospital Básico del municipio de San Antonio para recibir atención médica, debido a las quemaduras que sufrieron durante el estallido.

Por su parte, las autoridades municipales informaron que, en coordinación con la Fiscalía General del Estado, se realizarán las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del accidente y deslindar responsabilidades.

Como medida preventiva, el Ayuntamiento anunció la suspensión del Festival de Globos de Cantoya, programado para este 2 de noviembre, al considerar prioritario salvaguardar la integridad de la población.