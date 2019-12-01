Exhiben video de presunto acuerdo económico entre Guadalupe Taddei y contratista del INE

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Noviembre de 2026 a las 22:53:33

Ciudad de México, a a 2 de noviembre de 2026.- Una conversación sobre la distribución de millones de pesos relacionados con contratos del Instituto Nacional Electoral (INE) quedó registrada en un nuevo video difundido por el periodista Carlos Loret de Mola, en el que aparecen la entonces consejera presidenta del organismo, Guadalupe Taddei Zavala, y el empresario José Alfredo Hernández Casillas.

La grabación, presentada en el espacio informativo de Latinus, muestra a ambos revisando apuntes y cantidades de dinero durante un encuentro ocurrido el pasado 16 de febrero. En las imágenes, el empresario plantea una posible repartición de ganancias vinculadas con distintos contratos del organismo electoral.

“Yo llevo uno 300 y tú dos millones en la credencial para votar, ¿estás de acuerdo?”, expresa Hernández Casillas mientras revisa las cifras, en referencia a los recursos que presuntamente corresponderían a cada uno.

De acuerdo con la información presentada por Loret de Mola, la conversación estaría relacionada con el contrato para la producción de credenciales para votar, adjudicado por el INE el pasado 10 de diciembre, cuyo monto máximo asciende a 71 millones de dólares, equivalentes a aproximadamente mil 300 millones de pesos, y tiene vigencia hasta 2031.

En otro fragmento, el empresario menciona otros servicios y contratos en los que tendría participación, entre ellos la producción de credenciales para mexicanos en el extranjero, para los cuales hace referencia a un porcentaje del 15 por ciento.

Asimismo, durante el intercambio se menciona a HuBOX, empresa relacionada con los códigos QR de las credenciales electorales, y a un empresario identificado como Raúl Mondragón. Hernández Casillas explica cómo, presuntamente, se distribuirían los recursos entre los involucrados y menciona una cantidad cercana a los 48 millones de dólares.

La nueva grabación se suma a otros materiales audiovisuales difundidos en días recientes, en los que se ha documentado la cercanía entre Taddei y Hernández Casillas, proveedor que ha obtenido contratos relacionados con materiales y servicios electorales.

Las revelaciones han generado cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés y presuntas irregularidades en los procesos de contratación del INE, por lo que las autoridades fiscalizadoras mantienen revisiones sobre las operaciones del organismo y sus proveedores.

Hasta el momento, los señalamientos específicos derivados de este nuevo video no constituyen por sí mismos una resolución judicial sobre responsabilidades de las personas involucradas.