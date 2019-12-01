México registra 3 mil casos de covid-19 y 109 defunciones en 2026

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Noviembre de 2026 a las 21:25:42

Ciudad de México, 2 de noviembre de 2026.- México suma 3 mil 19 casos de covid-19 y 109 defunciones en lo que va de 2026, de acuerdo con los reportes de la Secretaría de Salud federal. La Ciudad de México es la entidad con más contagios registrados durante este periodo.

Según el informe correspondiente a la semana epidemiológica 41, la capital del país acumula 810 casos, seguida del Estado de México, con 255, Puebla, con 225, Hidalgo, con 200, y Nuevo León, con 189.

La dependencia también informó que más de la mitad de las personas que dieron positivo al virus, el 51%, no necesitaron hospitalización. Además, las mujeres representaron el 58.7% de los casos confirmados.

En cuanto a las defunciones, Hidalgo registró 19, seguido de la Ciudad de México, con 15, y Puebla, con 11. El Estado de México y Oaxaca reportaron seis fallecimientos cada uno.