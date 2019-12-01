Janitzio está listo para recibir a turistas en Noche de Muertos 

Janitzio está listo para recibir a turistas en Noche de Muertos 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Octubre de 2026 a las 17:40:32
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Morelia, Michoacán, 27 de octubre de 2026.- La Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur) informa que Janitzio sí estará abierto para recibir a turistas y visitantes durante esta Noche de Muertos, con altares monumentales, actividades culturales y tradiciones que permitirán disfrutar de esta celebración ancestral en el lago de Pátzcuaro.

La isla contará con distintos espacios y actividades para recibir a quienes la visiten. Entre ellos se encuentran un altar monumental en los andadores, la recepción tradicional de los mariposeros, otro altar en la cancha de basquetbol y un magno evento cultural en la explanada del Monumento a Morelos.

El titular de la Sectur, Roberto Monroy García, informó que debido a los trabajos de rehabilitación que realiza el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), en coordinación con autoridades turísticas y la comunidad, únicamente el panteón permanecerá cerrado al público en general, y las familias de la isla sí ingresarán para velar a sus seres queridos.

Las y los visitantes podrán observar este emblemático espacio y la ceremonia ancestral de velación desde un mirador de más de 3 metros de altura, que se encuentra arriba del panteón y ofrecerá una vista al lago de Pátzcuaro, sin interferir con las actividades de las familias.

Monroy García explicó que esta decisión corresponde a permitir que continúen las obras que incluyen el reforzamiento de la barda perimetral, la estabilización del talud, la construcción de una pasarela panorámica y una terraza-mirador, así como la rehabilitación de áreas verdes y jardines. 

Estas acciones forman parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla. El cierre será temporal y se prevé que el acceso al panteón vuelva a la normalidad en 2027, una vez concluidos los trabajos.

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