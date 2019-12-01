Invitan al Primer Torneo de Pesca Deportiva "Reyes Galindo"

Invitan al Primer Torneo de Pesca Deportiva "Reyes Galindo"
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Febrero de 2026 a las 17:21:07
Múgica, Mich., 19 de febrero de 2026.- Este sábado 21 de febrero se llevará a cabo el Primer Torneo de Pesca Deportiva "Reyes Galindo", en la presa Francisco J. Múgica y para ello, el diputado por el Distrito local 22, hizo una invitación a todos los aficionados a esta actividad para que se participen.

A través de sus redes sociales, el legislador Reyes Galindo dio a conocer la convocatoria para que quienes cuenten con permiso de pesca, se inscriban a este torneo y puedan ganarse hasta 30 mil pesos, bolsa garantizada para el equipo ganador.

El costo por persona es de 1,200 pesos y deberán ser como máximo tres participantes por equipo y la inscripción será de 6 am a 7: 40 am el mismo día de la competencia en la presa.

Reyes Galindo,  señaló  que este evento será cien por ciento familiar, y que el objetivo es generar un espacio de convivencia para los habitantes de la región, así como para promover la pesca deportiva y la presa J.Mugica como un espacio de recreación.

