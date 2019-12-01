Instala Sectur 120 kioskos digitales para promoción turística de Michoacán

Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 2 de Diciembre de 2025 a las 13:59:08

Morelia, Michoacán, a 02 de diciembre del 2025.- La Secretaría de Turismo en la entidad (Sectur) habrá de instalar 120 kioskos digitales con los cuales se dará difusión a las actividades turísticas que se realizan en el estado, así lo anunció Roberto Monroy García, titular de la dependencia.

El secretario de turismo explicó en rueda de prensa que se instalarán en lugares como terminales de autobuses, aeropuertos, hoteles y restaurantes, para que los usuarios puedan conocer la agenda de eventos a realizarse en la ciudad donde se encuentran y en otros lugares del estado.

Detalló que cada unidad se alimentará constantemente para mantenerlas actualizadas, lo que se hará desde la Secretaría de Turismo del estado, ello con información que los municipios envían directamente a través del área correspondiente.

Roberto Monroy puntualizó que se compra el tiempo aire en los kioskos, mismos que podrán contar con patrocinadores, además de que se pueden alquilar para instalar en otros espacios por una mensualidad de ocho mil pesos.

Puntualizó, se instalaron kioskos 61 en la región Morelia, 11 en Uruapan, 31 en la región Pátzcuaro, siete en Zamora, siete en País de la Monarca.