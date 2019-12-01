Grecia Quiroz se reúne con Omar García Harfuch; insiste en investigar línea política en caso Carlos Manzo

Uruapan, Michoacán, 6 de febrero del 2026.- La presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, sostuvo una reunión con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, para dar seguimiento a las investigaciones por el homicidio de su esposo, Carlos Manzo.

De acuerdo con lo expresado por la alcaldesa, durante el encuentro el funcionario federal reiteró que las autoridades no bajarán la guardia y continuarán con las indagatorias hasta dar con los responsables del crimen.

En la reunión también se abordó la situación de seguridad en Uruapan, donde se acordó la implementación de nuevas estrategias para combatir la inseguridad que afecta al municipio.

Quiroz señaló que solicitó de manera expresa que no se descarte ninguna línea de investigación, incluida una posible línea política, y que el caso sea esclarecido con total transparencia.

La presidenta municipal agradeció el respaldo del Gobierno Federal y la atención inmediata al caso, y afirmó que continuará exigiendo justicia para Carlos Manzo, tanto en su calidad de autoridad municipal como a título personal, al asegurar que no descansará hasta conocer la verdad sobre los hechos.

