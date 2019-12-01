60 Detenidos y 158 carpetas por extorsión a limoneros en Michoacán: FGE

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 6 de Febrero de 2026 a las 14:01:25

Morelia, Michoacán, 6 de febrero de 2026.– Ante la Fiscalía General de Michoacán, se cuenta con 158 carpetas de investigación por casos de extorsión a productores limoneros, señaló Carlos Torres Piña, titular de la FGE.

El funcionario estatal reconoció que prevalece el temor por parte de las víctimas para acudir a denunciar: "Lo entendemos por la falta de confianza", señaló.

Detalló que tras la detención del líder criminal conocido como "El Botox", a quien se le atribuye el delito de extorsión contra limoneros, y el asesinato de Bernardo Bravo, presidente de la asociación de citricultores de Apatzingán, se generó la participación de diversos sectores que han aportado datos relevantes en las indagatorias en el tema de extorsión.

Según datos brindados por la FGE, se han logrado 60 detenciones, incluyendo cuatro líderes regionales y la desarticulación de 7 bandas de extorsionadores en zonas clave como Morelia, Zamora y Nueva Italia.

Fue el pasado 11 de julio que al interior del tianguis limonero arrancó la estrategia nacional contra la extorsión.