Motociclista queda herido de gravedad tras estrellarse con camioneta de la Jumapa, en Celaya, Guanajuato

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Febrero de 2026 a las 14:23:11

Celaya, Guanajuato, a 6 de febrero 2026.- Un motocicleta quedó gravemente lesionado tras protagonizar un accidente en el que se vio involucrado una camioneta de Jumapa, en la ciudad de Celaya, Guanajuato.

El suceso tuvo lugar en la colonia Las Insurgentes en la calle Margarita Basurto, esquina Camino a Santa Teresita el mediodía del viernes.

De acuerdo versiones preliminares el trabajador de Jumapa intentaba dar vuelta en U en la camioneta oficial cuando el motociclista se impactó contra la unidad.

Los hechos fueron informados a través de la línea de emergencia 911, por lo que arribaron autoridades policiacas y socorristas quienes, últimos brindaron ayuda al afectado a quien después de estabilizarlo lo trasldaron a un centro hospitalario donde continúa su atención médica.

La autoridad competente dará a conocer la responsabilidad, tras el peritaje correspondiente en la escena.