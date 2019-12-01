Privan de la libertad a Gerardo Arredondo, empresario y excandidato a la Presidencia Municipal de Salamanca, Guanajuato

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Febrero de 2026 a las 13:42:51

Salamanca, Guanajuato, 6 de febrero del 2026.- El empresario y ex candidato a la presidencia municipal de Salamanca, Guanajuato, Gerardo Arredondo Hernández, fue privado de la libertad la mañana de este viernes en la zona sur de la ciudad.

El hecho se registró pocos de las 09:00 horas de este viernes en uno de los negocios del empresario ubicado en la calle Comunicación Norte de la colonia Infonavit 1.

Versiones extraoficiales precisaron que el excandidato del PAN a la alcaldía de Salamanca, se encontraba en el sitio cuando dos camionetas arribaron y de ellas descendieron sujetos armados, quienes al ver a Arredondo Hernández se lo llevaron consigo.

La Dirección de Seguridad Pública municipal confirmó el hecho e informó que, tras recibirse la denuncia, se activó un operativo de búsqueda en el que participan autoridades de los tres órdenes de gobierno, con el objetivo de ubicar a la víctima y dar con los responsables.

Hasta el momento no se han dado a conocer más detalles sobre las circunstancias del secuestro ni avances oficiales en la investigación.