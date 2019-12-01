Senado discutirá 40 horas laborales la próxima semana

Ciudad de México, 6 de febrero del 2026.- Óscar Cantón Zetina, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado, afirmó que no es necesario establecer dos días de descanso obligatorio en la reforma para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales, la cual comenzará a discutirse a partir del próximo martes.

De acuerdo con el proyecto de dictamen de la iniciativa presidencial, se mantiene el principio de que por cada seis días de trabajo las personas trabajadoras deberán contar con al menos un día de descanso con goce de salario íntegro. Cantón Zetina explicó que la propuesta sigue lo que actualmente establece la Constitución en materia de descanso semanal.

El senador subrayó que el objetivo central de la reforma es la reducción de la jornada a 40 horas semanales, lo que, señaló, representa un beneficio equivalente a un aumento salarial, al trabajar menos horas con el mismo ingreso. Añadió que no se fija un esquema rígido de días laborales, ya que existen sectores con dinámicas distintas.

Como ejemplo, mencionó actividades como la industria petrolera, donde se aplican esquemas de trabajo y descanso prolongados. En ese sentido, indicó que la reforma busca flexibilidad para que empleadores y trabajadores acuerden la distribución de los días laborales, ya sea en cuatro, cinco o seis días, siempre que se cumpla el límite de 40 horas semanales.

El proyecto de dictamen establece que la reducción de la jornada será gradual: en 2026 se mantendrán las 48 horas semanales; en 2027 se reducirá a 46 horas; en 2028 a 44; en 2029 a 42, y será hasta 2030 cuando se concrete la jornada laboral de 40 horas.