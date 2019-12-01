Tráiler vuelca en el anillo vial Fray Junípero Serra de la capital queretana; conductor resulta lesionado

Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 6 de Febrero de 2026 a las 16:15:35

Querétaro, Querétaro, a 6 de febrero de 2026.- El operador de un tráiler, resultó lesionado, luego de una aparatosa volcadura de un tráiler, que se registró la tarde de este viernes, en el anillo vial Fray Junípero Serra.

Fue a la altura de Privalia Ambienta, en dirección a Juriquilla, en donde la unidad pesada perdió el control, luego de quedarse sin frenos.

Tras perder el control, la pesada unidad cargada con mármol, terminó volcando, quedando con importantes daños materiales en la carrocería.

A la zona se movilizaron los servicios de emergencias, quienes al llegar, realizaron la valoración del operador y por las heridas que presentó, lo trasladaron al hospital para continuar con la atención.

La vialidad fue abanderada por policías estatales, quienes acudieron como primeros respondientes a tomar conocimiento del aparatoso accidente.