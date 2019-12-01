Sujeto detenido por la GC en Morelia, Michoacán contaba con orden de aprehensión: SSP

Sujeto detenido por la GC en Morelia, Michoacán contaba con orden de aprehensión: SSP
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Febrero de 2026 a las 16:11:03
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 6 de febrero de 2026.- Como resultado de una acción operativa llevada a cabo por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) se logró la detección de un hombre en posesión de narcóticos. Tras verificar sus antecedentes en la base de datos, se confirmó que el implicado contaba con una orden de aprehensión vigente.

Sobre el particular se informó que dicha intervención se registró sobre la calle Manuel Muñiz, casi esquina con Cuautla, en la colonia Centro, donde los agentes interceptaron al hombre que circulaba bajo conductas sospechosas en compañía de otras dos personas del sexo masculino. 

Durante la inspección correspondiente, se le aseguraron cinco dosis de una sustancia con las características propias de la metanfetamina, motivo por el cual se efectuó su detención.

Al verificar los datos del detenido, se corroboró que contaba con una orden de aprehensión vigente, por su posible relación en el delito de homicidio calificado, por lo que fue puesto a disposición de las autoridades competentes.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Tráiler vuelca en el anillo vial Fray Junípero Serra de la capital queretana; conductor resulta lesionado
Sujeto detenido por la GC en Morelia, Michoacán contaba con orden de aprehensión: SSP
Motociclista queda herido de gravedad tras estrellarse con camioneta de la Jumapa, en Celaya, Guanajuato
60 Detenidos y 158 carpetas por extorsión a limoneros en Michoacán: FGE
Más información de la categoria
Bedolla llama a la unidad para el respaldo de Sheinbaum por la soberanía nacional
Morelia y Sacramento, firman hermanamiento; fortalecen lazos de amistad y cooperación
Exige Armando Tejeda datos reales y transparentes sobre la seguridad en Michoacán
Sheinbaum supervisa modernización de la autopista Siglo XXI en Michoacán
Comentarios