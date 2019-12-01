Sujeto detenido por la GC en Morelia, Michoacán contaba con orden de aprehensión: SSP

Morelia, Michoacán, a 6 de febrero de 2026.- Como resultado de una acción operativa llevada a cabo por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) se logró la detección de un hombre en posesión de narcóticos. Tras verificar sus antecedentes en la base de datos, se confirmó que el implicado contaba con una orden de aprehensión vigente.

Sobre el particular se informó que dicha intervención se registró sobre la calle Manuel Muñiz, casi esquina con Cuautla, en la colonia Centro, donde los agentes interceptaron al hombre que circulaba bajo conductas sospechosas en compañía de otras dos personas del sexo masculino.

Durante la inspección correspondiente, se le aseguraron cinco dosis de una sustancia con las características propias de la metanfetamina, motivo por el cual se efectuó su detención.

Al verificar los datos del detenido, se corroboró que contaba con una orden de aprehensión vigente, por su posible relación en el delito de homicidio calificado, por lo que fue puesto a disposición de las autoridades competentes.