Sheinbaum supervisa modernización de la autopista Siglo XXI en Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Febrero de 2026 a las 14:28:29

Salvador Escalante, Michoacán, 6 de febrero del 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, supervisó este viernes los trabajos de modernización de la autopista Siglo XXI, en el tramo Pátzcuaro–Uruapan, una obra que contempla la rehabilitación de 47 kilómetros con una inversión de mil 792 millones de pesos.

Durante su visita, la mandataria federal recorrió la zona de obra y sostuvo un breve encuentro con trabajadores que realizaban labores de colado de un muro, a quienes reconoció por su desempeño en el sector de la construcción.

Sheinbaum destacó la importancia de esta vialidad para la conectividad y el desarrollo económico de la región, al tratarse de una de las principales rutas carreteras del estado de Michoacán.

Asimismo, resaltó el papel de las y los obreros mexicanos en la ejecución de proyectos de infraestructura, a quienes calificó como referentes a nivel internacional por su capacidad y experiencia.