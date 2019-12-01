Incrementa más del 25% la llegada de pasajeros vía aérea este verano a Michoacán: Sectur

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Septiembre de 2025 a las 15:23:59

Morelia, Michoacán, 3 de septiembre de 2025.- La apertura de las ocho nuevas rutas aéreas que se concretaron por el impulso de la administración del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, a través de la Sectur estatal, están demostrando resultados en Michoacán.

Así lo informó Roberto Monroy García, quien señaló que durante los meses de julio y agosto de 2025, el Aeropuerto Internacional de Morelia presentó un crecimiento del 29.8 por ciento en el flujo total de pasajeros nacionales, en comparación con el mismo periodo de 2024, al pasar de 113 mil 699 pasajeros el año pasado a 147 mil 572 en este 2025.

“Respecto al flujo de pasajeros internacionales, en los meses de julio y agosto de 2025, se registraron 139 mil 152 pasajeros, cifra superior en 15.4 por ciento respecto al mismo periodo de 2024”, señaló el titular de la política turística en la entidad, de acuerdo a los datos proporcionados por el Grupo Aeroportuario del Pacifico (GAP).

Monroy García destacó que en los meses de julio y agosto de 2025, llegaron a Michoacán 136 mil 524 pasajeros nacionales e internacionales cifra que representa un crecimiento del 25 por ciento respecto a 2024.

En el acumulado de enero a agosto de 2025, el aeropuerto registra un flujo total de pasajeros de 970 mil 487 nacionales e internacionales, cifra que representa un crecimiento del 15.4 por ciento respecto al mismo periodo del año pasado.

Con la apertura de las nuevas rutas nacionales e internacionales, el Aeropuerto de Morelia incrementó la conectividad y permitió que más turistas y visitantes llegaran a Michoacán, afirmó Monroy García.

Estas nuevas rutas que comenzaron sus actividades este año tras la gestión del Gobierno estatal, a través de la Sectur Michoacán son Ontario y Sacramento, en California; Houston, San Antonio y Dallas, en Texas; mientra que en México son Mexicali, Baja California; y por primera vez con Ixtapa, Guerrero y Puerto Vallarta, Jalisco.