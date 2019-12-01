Impulsan riqueza cultural con equipamiento a cocineras tradicionales y ecoturismo

Pátzcuaro, Michoacán, 7 de julio de 2026.- Como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia y del Programa Nacional de Turismo Comunitario, el Gobierno de México recientemente entregó equipamiento a 84 iniciativas turísticas de Michoacán, con el objetivo de fortalecer proyectos que generan desarrollo económico y preserven el patrimonio cultural.

Los apoyos, que oscilaron entre los 300 mil y 500 mil pesos por proyecto, se entregaron en forma de herramientas e infraestructura para mejorar la atención a los visitantes. En total, resultaron beneficiadas 28 cocineras tradicionales y 56 experiencias de turismo comunitario, lo que ayudará a impulsar sus procesos productivos y consolidar su oferta turística.

Roberto Monroy García, titular de la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur) informó que entre las experiencias beneficiadas se encuentran Descubre Tangamandapio, Aventura Monarca: Camina, aprende y contribuye, Centro Ecoturístico La Tzaráracua, Centro Ecoturístico El Faro de Bucerías, Protección y conservación de las tortugas marinas en playa Colola, Recorrido a las islas legendarias, Sabores de Zirahuén, Experiencias Mezcaleras Michoacanas, y el Parque Nacional Cupatitzio.

Además del Taller de Artesanías "Tata Jurhiata", la experiencia temazcal con medicina tradicional de la comunidad indígena Mazahua de Crescencio Morales, Centro Ecoturístico La Pacanda, Taller de Catrinas de Barro, Awakt: Turismo comunitario y biocultural en el centro de Senguio, entre otras iniciativas de alfarería, fibras vegetales, cobre, barro, ecoturismo y gastronomía distribuidos en distintas regiones del estado.

Asimismo, fueron beneficiadas 28 Cocineras Tradicionales, entre las que se encuentran herederas de los sabores y saberes de Tupátaro y Uruapan, quienes continúan preservando y difundiendo la riqueza gastronómica de Michoacán a través de recetas, técnicas e ingredientes que forman parte del patrimonio cultural del estado.

De esta manera, la Sectur y el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) fortalecen el turismo comunitario como una herramienta para generar bienestar, impulsar las economías locales y preservar la identidad de los pueblos originarios y comunidades anfitrionas, consolidando a este sector como un motor de desarrollo con justicia social", concluyó el secretario.