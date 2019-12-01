Injusticia contra Raúl Morón no debe repetirse; Michoacán merece un proceso interno con piso parejo: Olivio López Mújica

Morelia, Michoacán, a 7 de julio de 2026.– El luchador social Olivio López Mújica afirmó que las recientes declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, al señalar que fue una injusticia el retiro de la candidatura de Raúl Morón Orozco en el proceso electoral de 2021, confirman lo que miles de michoacanos han sostenido durante los últimos años.

López Mújica expresó que aquel episodio marcó un precedente que no debe volver a repetirse, ya que decisiones de esa naturaleza afectan la confianza ciudadana en los procesos democráticos y limitan el derecho de la población a elegir libremente entre las distintas opciones políticas.

"Coincidimos con la presidenta en que lo ocurrido con Raúl Morón fue una injusticia. Los michoacanos no debemos permitir que intereses ajenos a la voluntad popular vuelvan a impedir que un proyecto político participe en igualdad de condiciones", señaló.

Indicó que, ante el proceso interno que Morena desarrollará rumbo a la elección de 2027, es necesario cerrar filas para que Raúl Morón pueda convertirse en el coordinador de los trabajos de la Cuarta Transformación en Michoacán, al considerar que cuenta con la trayectoria política y el respaldo social para encabezar esa responsabilidad.

Olivio López Mújica sostuvo que el respaldo a Raúl Morón representa la defensa de un proyecto político que busca dar continuidad a los principios de la Cuarta Transformación en el estado, por lo que convocó a la militancia, simpatizantes y ciudadanos a participar de manera organizada y respetuosa en el proceso interno.

Finalmente, reiteró que la prioridad debe ser garantizar que las decisiones se tomen con base en la voluntad de la militancia y bajo reglas claras, para que nunca más un hecho como el ocurrido en 2021 vuelva a limitar la participación política de quienes cuentan con el respaldo ciudadano.