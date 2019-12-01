Vinculan a proceso a dos hombres por extorsionar a productor de aguacate en Uruapan, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Julio de 2026 a las 11:15:24

Morelia, Michoacán, a 7 de julio 2026.- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) anunció la detención y vinculación a proceso de dos hombres por su probable participación en un caso de extorsión bajo la modalidad de “montadeudas” contra un productor de aguacate en Uruapan.

En una conferencia de prensa, las autoridades identificaron a los imputados como José Guadalupe “N”, un profesional de la salud que no ejerce su profesión, y Mario Alberto “N”, un ex policía municipal de Uruapan que se encuentra fuera de funciones.

Los hechos se remontan al 6 de junio de 2026, cuando la víctima comenzó a recibir amenazas exigiéndole el pago de más de 10.5 millones de pesos por una deuda inexistente. Ante la presión, el afectado acudió a la Fiscalía para presentar una denuncia, lo que dio inicio a una investigación.

Mediante un operativo, la Fiscalía local capturó en flagrancia a ambos individuos el 29 de junio de 2026, justo cuando intentaban cobrar el dinero de forma ilícita.

El 2 de julio de 2026, el juez resolvió vincularlos a proceso, dictó prisión preventiva oficiosa y fijó un plazo de tres meses para la investigación complementaria.

La Fiscalía instó a la ciudadanía a confiar en las instituciones y a denunciar este tipo de delitos que afectan al sector productivo de la región.