México presenta cronología de detención de "El Mayo"; aseguran que "alguien mintió"

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Julio de 2026 a las 09:10:48

Ciudad de México, a 7 de julio 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo presentó un informe, a manera de cronología, del operativo para detener a Ismael Zambada García, alías “El Mayo”, líder criminal de Sinaloa, hechos ocurridos en 2024.

Lo anterior, luego de que varios medios reportaron la presunta participación de autoridades estadounidenses en territorio mexicano para lograr dicho objetivo.

La línea temporal fue explicada por la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, durante la conferencia de prensa de la mandataria mexicana.

En su participación, la funcionaria federal indicó que el 5 de enero de 2023, Ovidio Guzmán, alías “El Ratón”, líder de “Los Chapitos”, célula del Cártel de Sinaloa, fue detenido en Culiacán, Sinaloa.

Posteriormente, el 15 de septiembre, el hijo de Joaquín Guzmán Loera, fue extraditado a Estados Unidos.

Luego, el 25 de julio de 2024, la embajada de Estados Unidos en México informó del cambio de medida cautelar a Ovidio Guzmán. Igualmente, ese día, un avión aterrizó en Santa Teresa, Nuevo México, con Joaquín Guzmán hijo y “El Mayo”, quienes son detenidos en el lugar por autoridades estadounidenses.

En se sentido, la titular de Gobernación aseguró que el cambio se hizo “sin consultar al gobierno de México, lo cual viola el tratado de extradición”.

Además, el 31 de julio de 2024, la Administración del entonces presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, solicitó información a la embajada de Estados Unidos sobre la participación de agencias de su país en esa detención, sin embargo, el ahora ex embajador Ken Salazar negó que su país estuviera inmerso en el operativo.

Por último, el pasado 2 de julio, el medio de comunicación, Pie de Nota publicó un reportaje en el que informó que la avioneta en la que trasladaron a Joaquín Guzmán, hijo de “El Chapo” y a Ismael Zambada, fue utilizada en una exposición de aviones de guerra en la que el Burtó Federal de Investigaciones (FBI) lo presentó como parte de un operativo de esa agencia.”.

“2 de julio de 2026: Un reportaje en el medio Pie de Nota informa que la avioneta que se utilizó es parte de una exposición de aviones de guerra en la que el FBI lo presenta como parte de un operativo de esa agencia. ¿Por qué es relevante? ¿Por qué esto es relevante? Las versiones son contradictorias. Alguien mintió”, acusó la secretaria Rodríguez Velázquez.