Cae estadounidense en cateo en Morelia; ya son 12 extranjeros detenidos por delitos en Michoacán durante 2026

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Julio de 2026 a las 11:02:29

Morelia, Mich., a 7 de julio de 2026.- Un operativo encabezado por la Fiscalía General del Estado (FGE) en coordinación con corporaciones de seguridad permitió la captura de un ciudadano estadounidense durante un cateo realizado en la capital michoacana, mientras las autoridades revelaron que, en lo que va de 2026, ya suman 12 personas extranjeras detenidas por su presunta participación en diversos delitos cometidos en la entidad.

El encargado del despacho de la Fiscalía, Israel Vega Rodríguez, informó que la intervención se llevó a cabo el pasado 1 de julio en un domicilio de la colonia Ojo de Agua, en Morelia, donde fue arrestado Hernán "N", originario del estado de California, Estados Unidos.

Durante la diligencia, los agentes aseguraron diversos objetos que fortalecen las investigaciones ministeriales. Entre lo decomisado se encuentran envoltorios con marihuana, 22 dosis de metanfetamina, seis cartuchos útiles, una computadora portátil, tres teléfonos celulares, dos básculas grameras, además de un pasaporte estadounidense, una identificación del estado de California, una credencial para votar y otros indicios que quedaron bajo resguardo del Ministerio Público.

En conferencia de prensa, Vega Rodríguez presentó además un balance de las detenciones de extranjeros realizadas por la FGE entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2026, periodo en el que se han asegurado 12 personas de distintas nacionalidades por su probable participación en actividades delictivas.

De acuerdo con las cifras oficiales, el grupo más numeroso corresponde a siete ciudadanos colombianos, quienes fueron detenidos principalmente en Morelia y Zamora por presuntos delitos de extorsión y narcomenudeo.

Asimismo, las autoridades reportaron la captura de tres ciudadanos estadounidenses, dos en Morelia y uno más en Zitácuaro, relacionados con investigaciones por homicidio calificado.

La lista se completa con dos ciudadanos venezolanos, asegurados en Uruapan por su presunta participación en delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo.

La Fiscalía estatal sostuvo que estos resultados reflejan el fortalecimiento de las labores de inteligencia, investigación y coordinación con las distintas corporaciones de seguridad, subrayando que las acciones de procuración de justicia se realizan sin distinción de nacionalidad y con apego a la legalidad.

Con este nuevo aseguramiento, las autoridades reiteraron que continuarán desarrollando operativos y trabajos de inteligencia para combatir las estructuras delictivas que operan en Michoacán, independientemente del origen de quienes presuntamente las integran.