Informa la FGE Michoacán sobre avances en Caso Manzo

Informa la FGE Michoacán sobre avances en Caso Manzo
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Julio de 2026 a las 11:29:14
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Morelia, Michoacán, a 7 de julio 2026.- Las investigaciones por el caso de Carlos Manzo continúan y que aún faltan entre dos y tres presuntos implicados por identificar y detener, informó El vicefiscal de Inteligencia e Investigación Criminal y encargado del despacho de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Fue en  rueda de prensa, que el funcionario precisó que la institución mantiene abiertas las líneas de investigación y trabaja de manera permanente para esclarecer por completo los hechos.

"Como bien precisaba, tenemos todavía líneas de investigación de entre dos y tres personajes que tenemos pendientes por esclarecer. Nos mantenemos con los trabajos constantes y seguimos en el seguimiento de las investigaciones", expresó.

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de nuevas detenciones, Vega Rodríguez indicó que, hasta el momento, no se han realizado más capturas relacionadas con este caso; sin embargo, adelantó que existen avances importantes y estimó que en aproximadamente dos semanas la Fiscalía podría informar sobre nuevos resultados.

Finalmente, reiteró que la FGE continuará con las investigaciones hasta lograr la detención de todos los presuntos responsables.

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