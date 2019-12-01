Vinculan a proceso a dos presuntos implicados en ataque armado dentro de un bar en León

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Julio de 2026 a las 11:34:43

Guanajuato, Guanajuato, a 7 de julio 2026.- La Fiscalía General del Estado de Guanajuato informó que obtuvo la vinculación a proceso de IVÁN RAMÓN “N” y ADRIÁN ISMAEL “N”, señalados como presuntos responsables del ataque armado ocurrido el pasado 24 de junio en el bar Nando's, en la ciudad de León, donde dos mujeres perdieron la vida y una tercera resultó gravemente lesionada.

De acuerdo con la investigación, los imputados habrían llegado al establecimiento, ubicado en la colonia San Juan Bosco, a bordo de una motocicleta. Tras ingresar al inmueble, presuntamente abrieron fuego contra las víctimas para después huir del lugar.

Como consecuencia de la agresión, una de las mujeres falleció en el sitio, mientras que la segunda perdió la vida cuando recibía atención médica en un hospital. Además, una tercera persona sufrió heridas de gravedad.

Tras los hechos, el Ministerio Público, a través de la Unidad Especializada en Investigación de Homicidios, inició las indagatorias y ordenó el despliegue de agentes de Investigación Criminal y peritos, quienes realizaron el procesamiento de la escena y la recolección de evidencias.

La Fiscalía indicó que, mediante trabajos de investigación técnica y científica, se analizaron indicios como evidencia balística, videograbaciones, entrevistas y otros elementos periciales, lo que permitió identificar la probable participación de ambos señalados en el ataque.

Con los datos de prueba obtenidos, el Ministerio Público solicitó las órdenes de aprehensión, las cuales fueron autorizadas por un juez y posteriormente cumplimentadas por agentes de Investigación Criminal.

Durante la audiencia inicial, la representación social presentó los elementos de prueba que sustentan la imputación por los delitos de homicidio en agravio de dos mujeres y tentativa de homicidio en perjuicio de una tercera víctima.

Luego de analizar los argumentos expuestos, el juez determinó vincular a proceso penal a ambos imputados y les impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, la cual permanecerá vigente mientras se desarrolla la investigación complementaria.