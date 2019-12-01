Se registra explosión en vivienda de Uruapan, Michoacán; hay tres heridos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Julio de 2026 a las 08:51:43

Uruapan, Michoacán, a 7 de julio 2026.- Un saldo de tres personas heridas y cuantiosos daños materiales, fue el que dejó una explosión registrada en la Calzada La Fuente y Pista Vieja de esta ciudad; se investigan las causas del percance.

Al respecto se informó que fue esta mañana de martes, que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertadas de una fuerte explosión en el referido lugar.

Al sitio se trasladaron elementos de distintas corporaciones de seguridad, además de personal de bomberos y paramédicos, estos últimos quienes auxiliaron a tres personas que estaban heridas.

Es de mencionar que se investigan las causas que originaron el siniestro.