Resalta Harfuch avances en seguridad en Sinaloa; hay más de 2 mil 500 detenidos

Resalta Harfuch avances en seguridad en Sinaloa; hay más de 2 mil 500 detenidos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Julio de 2026 a las 11:20:10
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Ciudad de México, a 7 de julio 2026.- El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, resaltó los resultados de la estrategia contra la violencia en el estado de Sinaloa.

Durante su participación en la conferencia de prensa de la presidenta de México, el funcionario federal informó que del 1 de octubre de 2024 a la fecha, en esa entidad se han detenido 2 mil 540 personas por delitos de alto impacto.

Además, se aseguraron 94 mil 526 kilogramos de droga.

Igualmente, el secretario García Harfuch indicó que se han desplegado 16 mil 440 elementos de la Secretaría de Marina- Armada de México, de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y de la Guardia Nacional.

“Al inicio de este gobierno, Sinaloa enfrentó una situación extraordinaria de violencia derivada de la disputa entre facciones criminales del mismo grupo. Esta confrontación provocó un incremento relevante en el homicidio doloso, sin precedentes”, señaló el titular de Seguridad.

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