Impulsa Sectur la recuperación turística y económica de la Costa Michoacana

Aquila, Michoacán, 5 de noviembre de 2026.- Como parte de la gira de trabajo por las playas de Michoacán, el secretario de Turismo estatal, Roberto Monroy García, visitó el municipio de Aquila y la localidad de Chuquiapan, en Lázaro Cárdenas, donde sostuvo encuentros con prestadores de servicios turísticos y propietarios de enramadas para escuchar sus necesidades, propuestas y atender planteamientos ante las afectaciones que dejaron los cuatro huracanes en la Costa Michoacana.

Durante los recorridos, el titular de la política turística estatal conoció de primera mano las necesidades de las familias que dependen de esta actividad, estableciendo un diálogo cercano con los propietarios de enramadas y negocios para impulsar la recuperación de sus fuentes de ingresos.

Asimismo, el funcionario estatal destacó la importancia de mantener una comunicación constante y permanente con las comunidades, con el propósito de sumar esfuerzos, atender las necesidades prioritarias del sector y consolidar las condiciones necesarias para fortalecer el desarrollo turístico.

Señaló que la recuperación de esta zona requiere del trabajo coordinado y del acompañamiento a las y los prestadores de servicios turísticos, quienes son fundamentales para mantener viva la oferta de las playas y contribuir al bienestar de las familias que encuentran en el turismo una fuente de sustento.

La gira de trabajo continuará por otros puntos del litoral michoacano, con el propósito de escuchar directamente a sus habitantes, conocer sus planteamientos y trabajar en acciones que contribuyan a la recuperación turística y económica de la costa.