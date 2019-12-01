Aseguran más de una tonelada de estupefacientes en aguas de Chiapas y Oaxaca; dan golpe multimillonario al crimen

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Noviembre de 2026 a las 08:23:44

Tapachula, Chiapas, a 5 de noviembre 2026.- Personal de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), logró el decomiso de 1.1 toneladas de estupefaciente sintético, en dos operaciones en las costas de Chiapas y Oaxaca.

Igualmente, se informó sobre la detención de un presunto traficante de cocaína.

A través de un comunicado oficial, la dependencia federal indicó que los aseguramientos se realizaron durante recorridos de patrullaje y vigilancia marítima, en los que localizaron 32 bultos con un peso aproximado de mil 149 kilogramos, incluido el embalaje, de una sustancia con características similares a la cocaína.

En la primera operación, los agentes navales decomisaron 16 bultos con unos 629 kilogramos de presunta droga, mientras que en la segunda localizaron otros 16 paquetes con aproximadamente 520 kilogramos.

Las autoridades indicaron que ambos decomisos representan una afectación económica de 272.9 millones de pesos para las organizaciones criminales.