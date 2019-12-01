Aseguran más de una tonelada de estupefacientes en aguas de Chiapas y Oaxaca; dan golpe multimillonario al crimen

Aseguran más de una tonelada de estupefacientes en aguas de Chiapas y Oaxaca; dan golpe multimillonario al crimen
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Noviembre de 2026 a las 08:23:44
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Tapachula, Chiapas, a 5 de noviembre 2026.- Personal de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), logró el decomiso de 1.1 toneladas de estupefaciente sintético, en dos operaciones en las costas de Chiapas y Oaxaca.

Igualmente, se informó sobre la detención de un presunto traficante de cocaína.

A través de un comunicado oficial, la dependencia federal indicó que los aseguramientos se realizaron durante recorridos de patrullaje y vigilancia marítima, en los que localizaron 32 bultos con un peso aproximado de mil 149 kilogramos, incluido el embalaje, de una sustancia con características similares a la cocaína.

En la primera operación, los agentes navales decomisaron 16 bultos con unos 629 kilogramos de presunta droga, mientras que en la segunda localizaron otros 16 paquetes con aproximadamente 520 kilogramos.

Las autoridades indicaron que ambos decomisos representan una afectación económica de 272.9 millones de pesos para las organizaciones criminales.

Más información de la categoria
Ataque armado deja un muerto y dos heridos en La Villita, en Apaseo el Grande
Tras cateos en Uruapan, Michoacán, aseguran 51 máquinas tragamonedas
Aseguran más de una tonelada de estupefacientes en aguas de Chiapas y Oaxaca; dan golpe multimillonario al crimen
Cae "El Gigan", señalado como líder criminal en Edomex
Más información de la categoria
Aseguran más de una tonelada de estupefacientes en aguas de Chiapas y Oaxaca; dan golpe multimillonario al crimen
Cae "El Chamukín" en Uruapan: SSP Michoacán golpea a las células delictivas y reporta el octubre con menos homicidios en 12 años
Bedolla cierra octubre entre los cinco gobernadores con mayor confianza del país
Revientan Harfuch, FGR y Marina su escondite a “El Chino”: Cae capo del lavado en exclusiva residencia de CDMX; escondía una fortuna de 43 millones