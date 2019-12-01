Tras cateo a en Morelia, Michoacán, detienen a tres personas e incauta arma de fuego, 119 cartuchos y narcóticos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Noviembre de 2026 a las 14:04:56

Morelia, Michoacán, a 5 de noviembre 2026.- Como resultado de la cumplimentación de cuatro órdenes de cateo llevadas a cabo en la capital del estado, se detuvo a tres personas e incautó un arma de fuego larga, dos cargadores, 119 cartuchos útiles, metanfetamina, marihuana y diversos indicios relacionados con posibles actividades de narcomenudeo.

Sobre el particular se informó que dichas diligencias fueron realizadas por el personal de la Unidad de Investigación y Persecución al Narcomenudeo (UIPN), adscrita a la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Patrimoniales y Narcomenudeo, en cumplimiento de mandamientos judiciales derivados de investigaciones por delitos contra la salud.

En la colonia José María Pino Suárez, agentes de la Policía de Investigación (PDI) detuvieron a Rafael “N”, de 37 años, y Juan Manuel “N”, de 43 años. Durante la intervención localizaron diversos envoltorios con metanfetamina, una báscula digital, un teléfono celular y material utilizado para el empaquetado de narcóticos.

En otra acción, desarrollada en la colonia Las Flores, fue detenido Hebert Jafet “N”, de 24 años. En el inmueble se encontraron 52 envoltorios con la misma droga, además de otras cantidades del narcótico, una báscula digital, un equipo telefónico y bolsas para su posible distribución.

Por otra parte, en Tiníjaro, el personal investigador incautó un rifle marca Remington, dos cargadores abastecidos con 14 cartuchos, una carrillera con 75 municiones adicionales y una caja con otras 30, así como metanfetamina.

Finalmente, en la colonia Felicitas del Río, los agentes localizaron diversas porciones de droga sintética, marihuana y objetos relacionados con su consumo.

Las tres personas detenidas, así como los indicios recabados, quedaron a disposición del Ministerio Público para continuar con las actuaciones correspondientes y determinar las responsabilidades conforme a derecho.

La FGE continuará con las labores de investigación para combatir el narcomenudeo y fortalecer las condiciones de seguridad en beneficio de las y los michoacanos.