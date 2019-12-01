Muere pintor al caer por accidente en Morelia, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Noviembre de 2026 a las 11:40:29

Morelia, Michoacán, a 5 de noviembre 2026.- Víctima de las lesiones que sufrió al caer de lo alto, en una vivienda que pintaba, un hombre perdió la vida, hechos registrados en la colonia Fray Antonio de San Miguel Iglesias.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en una cuenta de la calle Obispo del Acueducto, casi esquina con Benefactor de Tiripetío, en la referida colonia, un hombre había caído de las alturas cuando pintaba una casa.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Morelia quienes al arribar encontraron a na persona sin vida situación por la que solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la FGE quienes dieron fe de los hechos.