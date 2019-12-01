Retienen a dos policías en Tlalpan; ciudadanos los acusan del homicidio de un motociclista

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Noviembre de 2026 a las 13:17:41

Ciudad de México, a 5 de noviembre 2026.- Habitantes de la alcaldía Tlalpan retuvieron a dos agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC), a quienes acusan del homicidio de un motociclista.

Los hechos se desarrollaron sobre la Avenida México-Ajusco, lugar donde un hombre que viajaba en motocicleta perdió la vida, situación por la que los ciudadanos culparon a los agentes.

Ante la retención de los uniformados, personal de la Fiscalía General de Justicia capitalina llegó al sitio para dialogar con los inconformes.

Momentos después liberaron a los policías, a cambio de una reunión con autoridades y directivos de la Dirección General de Asuntos Internos.

Por su parte, el periodista especializado en seguridad, Carlos Jiménez, mejor conocido como el “C4”, indicó en sus redes sociales que la persona perdió la vida al caer de su motocicleta mientras huía de los agentes.

Sin embargo, mencionó que los vecinos acusan a los efectivos de la SSC de arrollar al motociclista.