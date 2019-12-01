Hallan cadáver en canal de aguas negras en Uruapan, Michoacán 

Hallan cadáver en canal de aguas negras en Uruapan, Michoacán 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Noviembre de 2026 a las 12:10:04
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Uruapan, Michoacán, a 5 de noviembre 2026.- El cuerpo sin vida de una persona, del cual hasta el momento se desconocen las causa de muerte, fue localizado en un canal de aguas negras ubicado en Bulevar Industrial, frente a Plaza Ágora, en el fraccionamiento Villa Uruapan.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de la presencia del cadáver en el referido lugar.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal quienes tras confirmar el reporte, solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el lugar personal de la FGE quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo mismo que fue enviado al Semefo en donde se le practicará la necropsia de ley para determinar las causas de muerte.

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