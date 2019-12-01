Hoy se inaugura la Villa Navideña con la presencia de Donovan Carrillo

Morelia, Michoacán, 13 de diciembre de 2025.- Llegó el día. Hoy se inaugura la Villa Navideña en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia (Ceconexpo) con la presencia estelar de Donovan Carrillo Suazo, seleccionado nacional para representar a México y a toda Latinoamérica en los próximos Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026.

La inauguración se realizará en punto de las 18:30 horas, momento en el que quedarán abiertos al público el árbol y el nacimiento artesanal monumentales, la zona gastronómica y el área de juegos mecánicos, informó el titular de la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), Roberto Monroy García.

En la pista de hielo, ubicada en el jardín del Orquidario del Ceconexpo, la actividad comenzará con la presentación del patinador artístico.

“Las puertas para ingresar a la pista de hielo para ver a Donovan Carrillo se abrirán una hora antes de su presentación, con la finalidad de que el público vaya ocupando sus lugares en los asientos disponibles, y para quienes no logren ingresar al área de la pista, ahí mismo dentro del jardín colocaremos una pantalla para que todos los asistentes vean a este deportista que ha dejado en alto el nombre de México”, explicó.

La Villa Navideña en el Ceconexpo estará abierta al público del 13 de diciembre de 2025 al 7 de enero de 2026, con diversas atracciones familiares para disfrutar de las fiestas decembrinas en Michoacán.