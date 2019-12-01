Guerrero prevé recibir más de 1.5 millones de turistas durante vacaciones de verano

Acapulco, Guerrero, a 16 de julio de 2026.- Con el inicio del periodo vacacional de verano, Guerrero proyecta una importante afluencia turística que podría superar el millón y medio de visitantes, con una derrama económica estimada en más de 13 mil millones de pesos. En Acapulco, las autoridades esperan que la ocupación hotelera alcance hasta el 90 por ciento en los días de mayor demanda, durante la temporada que concluirá el próximo 30 de agosto.

La gobernadora Evelyn Salgado Pineda encabezó en Zihuatanejo el arranque del operativo vacacional Verano 2026, donde también fue presentada la campaña turística "Algo nuevo bajo el Sol", con la que se busca fortalecer la promoción de los principales destinos del estado.

Como parte del operativo, el gobierno estatal desplegará 14 mil 500 elementos de distintas corporaciones para reforzar la seguridad y brindar atención a visitantes y habitantes durante las vacaciones. En Acapulco, además, autoridades de los tres niveles de gobierno pusieron en marcha un dispositivo especial de vigilancia en playas, carreteras, centros comerciales y otros puntos de alta concentración turística.

El secretario de Turismo de Guerrero, Simón Quiñones Orozco, informó que Acapulco espera recibir más de 962 mil visitantes, con una ocupación hotelera promedio de 63.3 por ciento y una derrama económica cercana a los 7 mil 893 millones de pesos. Agregó que el destino cuenta actualmente con 17 mil 555 habitaciones distribuidas en 313 hoteles y destacó que la Cofepris confirmó que las playas del estado son aptas para uso recreativo.

Para Ixtapa-Zihuatanejo se estima la llegada de 404 mil turistas, con una ocupación promedio de 72.1 por ciento y una derrama superior a los 4 mil millones de pesos. En tanto, Taxco prevé recibir 124 mil visitantes y La Unión alrededor de 44 mil, mientras que, por primera ocasión, Copala y Marquelia serán incluidos en la promoción turística y en las estadísticas oficiales del sector, con una expectativa conjunta de más de 39 mil visitantes.

El operativo de seguridad en Acapulco permanecerá vigente hasta el 30 de agosto y contará con la participación de 358 elementos, apoyados por 81 patrullas, 23 motopatrullas, ocho cuatrimotos, cuatro ambulancias y tres binomios caninos para atender cualquier eventualidad durante la temporada vacacional.