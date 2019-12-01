Movimiento Ciudadano pide al INE vigilar y sancionar actos anticipados de campaña

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Julio de 2026 a las 15:54:03

Ciudad de México, 16 de julio de 2026.- La diputada federal del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, Laura Ballesteros, informó que emitió un oficio para solicitar que el Instituto Nacional Electoral (INE) vigile y sancione cualquier posible acto anticipado de campaña.

Ballesteros acusó a Morena y sus aliados de utilizar las denominadas coordinaciones estatales para posicionar a aspirantes antes de los tiempos establecidos por la ley.

La legisladora señaló que el INE cuenta con herramientas para fiscalizar estos actos; sin embargo, afirmó que el organismo ha permanecido como un espectador. Además, advirtió que, de no actuar, estaría protegiendo de manera selectiva las candidaturas de Morena.

Asimismo, criticó al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y al Partido Acción Nacional (PAN), al asegurar que también incurren en prácticas similares.

Por otro lado, Movimiento Ciudadano aseguró que no nombrará coordinadores estatales ni adelantará su proceso interno rumbo a la próxima contienda electoral.

Finalmente, Ballesteros indicó que el oficio será presentado en la Cámara de Diputados para solicitar que el INE active los mecanismos de vigilancia correspondientes en todo el país.