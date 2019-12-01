Morelia: Ataque armado en Santa María deja una persona sin vida y un herido

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Julio de 2026 a las 20:06:52

Morelia, Michoacán, 16 de julio de 2026.- Un hombre murió y otro resultó herido tras un ataque a balazos registrado en la colonia Santa María de Guido, en esta ciudad capital.

De acuerdo con los primeros reportes, autoridades policiacas y cuerpos de emergencia fueron alertados sobre una agresión armada ocurrida sobre la calle José María Othón, donde dos personas habían sido atacadas a balazos.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Morelia y paramédicos de Protección Civil, quienes brindaron atención al lesionado y confirmaron que la otra víctima ya no contaba con signos vitales.

Posteriormente, personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizó las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo de un hombre, quien presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego.

Finalmente, los restos fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se les practicarán los estudios de ley.