SICT busca a Kansas City para hablar sobre salida del patio de maniobras del tren en Morelia, afirma titular

Morelia, Michoacán, a 16 de julio del 2026.- Jesús Antonio Esteba Medina, titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), informó que se busca a la concesionaria del ferrocarril en Morelia para dialogar sobre la posible salida del patio de maniobras de la capital michoacana.

En entrevista con medios de comunicación durante su visita a la entidad, el funcionario federal declaró que es atribución de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (ATTRAPI) buscar a concesionaria Canarias Pacific Kansas City (CPKC) para dialogar sobre la situación actual y la necesidad de la obra.

Destacó que la comunicación está a cargo de Andrés Lajoud Loaeza, titular de ATTRAPI. Cabe señalar que esta petición cobró fuerza en la ciudad luego de que el pasado martes un menor de edad de nombre Tadeo perdió la vida arrollado por el tren en la colonia jacarandas, Morelia.

Mientras que el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla declaró a medios de comunicación la necesidad de que CPKC se haga responsable de la infraestructura necesaria para sacar el tren de la ciudad con un libramiento ferroviario o al menos los cruces sean seguros para la población.