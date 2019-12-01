Aumenta a 4 mil 930 la cifra de fallecidos por los terremotos en Venezuela

Aumenta a 4 mil 930 la cifra de fallecidos por los terremotos en Venezuela
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Julio de 2026 a las 19:23:34
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Caracas, Venezuela, 16 de julio de 2026.- La cifra de personas fallecidas por los terremotos registrados el pasado 24 de junio en la costa central de Venezuela aumentó a cuatro mil 930, así como 16.740 heridos y miles de personas aún sin vivienda o en campamentos temporales, informaron este miércoles autoridades del país.

Los sismos, de magnitudes 7.2 y 7.5, ocurrieron con apenas 39 segundos de diferencia y tuvieron su epicentro a unos 160 kilómetros al oeste de Caracas, afectando principalmente al estado de La Guaira, así como a Yaracuy y otras zonas del centro-norte del país.

El mayor impacto se registró en La Guaira, donde colapsaron numerosos edificios, mientras que los movimientos telúricos también se sintieron con fuerza en Caracas y estados vecinos.

A casi tres semanas de la tragedia, las labores de emergencia continúan enfocadas en la recuperación e identificación de cuerpos, así como en la remoción de escombros, la atención a damnificados y la reconstrucción de las zonas afectadas. 

De acuerdo con las autoridades, miles de personas permanecen desaparecidas o sin ser localizadas.

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