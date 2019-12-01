Identifican a mujer que fue privada de la vida en la Unión, Guerrero; era originaria de Zihuatanejo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Julio de 2026 a las 17:17:40

La Unión, Guerrero, a 16 de julio de 2026.- Como Clara Guadalupe H. P., de 50 años, fue identificada la mujer que fue hallada sin vida dentro de una camioneta en el crucero Troncones–Lagunillas.

Al respecto se informó que con base en la información disponible, la víctima presentaba múltiples impactos de arma de fuego y fue encontrada al interior de una camioneta Ford F-150, color gris.

Clara Guadalupe se desempeñaba como colaboradora y concesionaria del comedor de la Universidad Tecnológica de la Costa Grande (UTCG), campus Petatlán.

Además, era integrante de la Liga Municipal de Baloncesto de Zihuatanejo, donde era ampliamente conocida y apreciada por su trayectoria.

Peritos y agentes ministeriales realizaron las diligencias correspondientes en el lugar, mientras que el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para los procedimientos legales.