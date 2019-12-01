Localizan a un hombre fallecido en la comunidad de Puerta Chica, Parácuaro

Localizan a un hombre fallecido en la comunidad de Puerta Chica, Parácuaro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Julio de 2026 a las 20:34:33
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Parácuaro, Michoacán, 16 de julio de 2026.- El cuerpo sin vida de un hombre, quien presentaba una herida de bala en la cabeza, fue localizado en un predio de la comunidad de Puerta Chica, en esta municipalidad.

De acuerdo con los primeros reportes, autoridades policiacas fueron alertadas sobre la presencia de una persona sin vida en un camino de terracería de la referida localidad.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal, quienes confirmaron el reporte y solicitaron la intervención de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Posteriormente, personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) realizó las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo del hombre, quien presentaba una lesión producida por proyectil de arma de fuego en la cabeza.

Finalmente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le practicarán los estudios de ley.

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