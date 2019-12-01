Fallece una mujer tras choque en la autopista Morelia-Pátzcuaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Julio de 2026 a las 17:05:37

Morelia, Michoacán, 16 de julio de 2026.- Una mujer murió y se registraron daños materiales como resultado del choque entre dos vehículos sobre la autopista Morelia-Pátzcuaro, en esta municipalidad.

De acuerdo con los primeros reportes, autoridades policiacas y cuerpos de emergencia fueron alertados sobre un accidente vehicular ocurrido en la referida vialidad, a la altura de la comunidad de Nueva Florida.

Al sitio se trasladaron elementos de Tránsito y paramédicos de Protección Civil, quienes al revisar a la víctima confirmaron que la mujer ya no contaba con signos vitales.

Posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) acudió al lugar para realizar las actuaciones correspondientes y el levantamiento del cuerpo, el cual fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para la práctica de los estudios de ley.