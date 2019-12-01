Globos de Cantoya llenarán de color el cielo de Tlalpujahua este 17 de octubre

Tlalpujahua, Michoacán, 15 de octubre de 2026.- El arte, la creatividad y las tradiciones se elevarán al cielo con el Festival de Globos de Cantoya, que se realizará este sábado 17 de octubre, a partir de las 17:00 horas, en la Capilla del Sagrado Corazón, ubicada en la comunidad de La América, municipio de Tlalpujahua, informó la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), dependencia dirigida por Roberto Monroy García.

La celebración incluye una elevación masiva de globos de Cantoya y la participación de maestros artesanos provenientes de Paracho, Pátzcuaro, Morelia, Pichátaro e Ixtapan de la Sal, quienes compartirán esta expresión artesanal que combina destreza, conocimiento y creatividad.

Como parte de las actividades, niñas, niños y adultos podrán participar en talleres abiertos al público para aprender a elaborar su propio globo tradicional, además de disfrutar de una kermés mexicana, en un ambiente de convivencia familiar y encuentro cultural.

José Carmen García, presidente del comité organizador, señaló que el festival realizado con apoyo del municipio también tendrá un propósito solidario, ya que los recursos recaudados durante el evento se destinarán a la organización de la Fiesta del Sagrado Corazón 2027. Los globos se elaborarán con papel de china y otros materiales biodegradables, a fin de reducir su impacto ambiental; además, la elevación de los globos contempla medidas de seguridad para prevenir incendios y proteger a los asistentes y al entorno.

Con esta celebración, el Pueblo Mágico, reconocido por su tradición artesanal y su riqueza cultural, invita a visitantes y a habitantes de la región a disfrutar de una experiencia que fortalece las tradiciones comunitarias y diversifica los atractivos turísticos de Michoacán.